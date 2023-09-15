هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب جزيرة كريت اليونانية

أثينا-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومتراً.

وأوضحت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ونقلها موقع روسيا اليوم أن “هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية على مسافة 133 كيلومتراً بين الجنوب والجنوب الغربي من إيراكليو الواقعة جنوب البلاد، و94 كيلومتراً بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري”.

وكانت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة كريت الأحد الماضي بعمق 5 كيلومترات.

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