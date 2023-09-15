نتائج اليوم الأول من بطولة سيريتل الأولى للألعاب الشاطئية باللاذقية

اللاذقية-سانا

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة سيريتل الأولى للألعاب الشاطئية من دوري المرحلة الواحدة المقامة في اللاذقية بمشاركة منتخبات لبنان والأردن وفلسطين إضافة إلى سورية، وذلك في منتجع أفاميا السياحي باللاذقية.

ففي المجموعة الأولى رجال فاز فريق لبنان A على فريقي سورية وفلسطين A بشوطين مقابل لا شيء، وفي المجموعة الثانية رجال فاز فريق الأردن B على سورية B بشوطين مقابل لا شيء.

وفي بطولة السيدات فاز فريق لبنان B على فريق سورية B بشوطين مقابل لا شيء، وفاز فريق لبنان A على فريق سورية A بشوطين مقابل لا شيء، وفاز فريق لبنان B على فريق لبنان A بشوطين مقابل لا شيء.

وتتواصل منافسات بطولة سيريتل الأولى للألعاب الشاطئية لكرة الطائرة التي يقيمها الاتحاد الرياضي العام دعماً للرياضة الشاطئية، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى يوم الغد.

نبيل علي

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