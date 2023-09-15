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أنطونوف: العقوبات الأمريكية لن تثني روسيا عن حماية مصالحها

2023-09-15

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد روسيا لن تثني موسكو عن حماية مصالحها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أنطونوف قوله اليوم تعليقا على حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا: “حان الوقت لواشنطن أن تستوعب أن دوامة العقوبات لن تقودها إلى أي مكان…. بلادنا لن تتخلى أبداً عن حماية مصالحها الوطنية، وستدافع بقوة عن مبادئ المساواة وعدم تجزئة الأمن في العلاقات الدولية”.

وأضاف أنطونوف: “إن قمة روسيا-أفريقيا وبريكس وقمة العشرين الأخيرة أظهرت العديد من المؤيدين الذين يشاركون موسكو أفكارها في هذا الشأن”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا مجدداً على أمل أن ينهار الاقتصاد الروسي، مضيفاً: “السلطات الأمريكية تختلق بشكل متعصب طرقاً إضافية لإلحاق الضرر ببلادنا”.

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