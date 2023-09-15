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الجو بين الصحو والغائم جزئياً ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية

2023-09-15

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية باستثناء المنطقة الجنوبية تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر وخاصة على المنطقة الوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو صيفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 الجمعةالسبتالأحد
دمشق32 / 1533 / 1433 / 15
القنيطرة29 / 1730 /1729 / 17
درعا32 / 1733 / 1832 / 17
السويداء30 / 1731 / 1630 / 17
حمص33 / 1933 / 2132 / 21
حماة34 / 1834 / 2134 / 21
الحسكة36 / 2137 / 2337 / 23
اللاذقية32 / 2132 / 2332 / 24
طرطوس32 / 1831 / 1931 / 20
حلب34 / 1735 / 1735 / 21
إدلب32 / 1833 / 2032 / 20
دير الزور37 / 2337 / 2538 / 26
الرقة35 / 2136 / 2436 / 24

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