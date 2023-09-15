موسكو تدعو الأمم المتحدة لبدء إجراءات تحكيم لعدم وفاء أمريكا بالتزاماتها تجاه الدول

نيويورك-سانا

طالبت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش ببدء إجراءات تحكيم، لعدم وفاء الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها تجاه عدد من الدول.

وأشارت زابولوتسكايا في اجتماع للجنة العلاقات مع الطرف المضيف وفق ما نقل موقع RT إلى فشل واشنطن في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الدولة المضيفة للمنظمة العالمية.

وأوضحت زابولوتسكايا أن روسيا وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة 16 رسالة حول عدم تنفيذ الدولة المستضيفة للأمم المتحدة التزاماتها تجاه مجموعة محددة من الدول، معتبرة هذا الأمر تمييزاً ضد تلك الدول ومندوبيها.

وشددت زابولوتسكايا على أن الأمين العام ملزم ببدء إجراء التحكيم المنصوص عليه مباشرة في المادة 21 من اتفاقية المنظمة الدولية، وصدر له التفويض بإطلاقه بموجب المادة المذكورة منذ فترة طويلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهة أخرى لفتت زابولوتسكايا إلى مواصلة أجهزة المخابرات الأمريكية التطفل على ممثلي روسيا، وقالت: “في الاجتماع الأخير تحدثت عن الاهتمام المهووس الذي توليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمراقبة ممثلي روسيا القادمين إلى الأمم المتحدة، ومع ذلك استمرت هذه الممارسات من قبل الولايات المتحدة بالضغط على البعثة الروسية الدائمة، ومحاولة عرقلة مشاركة روسيا في أعمال الأمم المتحدة”.

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