مصر تتوج ببطولة أمم إفريقيا لكرة الطائرة

القاهرة-سانا

توج منتخب مصر لكرة الطائرة بلقب كأس الأمم الإفريقية عقب فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم.

ونجح المنتخب المصري في حسم نتيجة المباراة لمصلحته وتغلب على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 وبواقع 25-22 و25-18 و25-20 و25-22 محرزاً لقبه التاسع في تاريخه.

وبذلك استعاد المنتخب المصري لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ ثمانية أعوام، بينما قلص الفارق الذي يفصله عن المنتخب التونسي متصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بالبطولة إلى لقبين فقط، في المقابل تجمد رصيد ألقاب المنتخب الجزائري في أمم إفريقيا عند لقبين.

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