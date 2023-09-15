بازار تراثي بحديقة العروبة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تحتضن حديقة العروبة باللاذقية على مدى يومين بازاراً تراثياً يجمع عدداً من أصحاب المهن اليدوية التي تشتهر بها محافظة اللاذقية مع أصحاب المشاريع الناشئة للتعريف بالتراث المادي واللامادي للمحافظة من خلال الحرف التقليدية والعادات والتقاليد، ومعرض تصوير ضوئي يبرز أجمل المعالم السياحية الطبيعية والأثرية فيها.

البازار الذي تنظمه الغرفة الفتية الدولية في اللاذقية ووزارة السياحة وبالتعاون مع شركة كودلكس تكنولوجي يأتي في ختام مشروع 041الذي أطلقته الغرفة والخاص بمحافظة اللاذقية ضمن حملة “أؤمن بسورية” التي تقيمها الغرفة على المستوى الوطني للإضاءة على سورية والمناطق المميزة فيها بشكل خاص بعد الحرب.

ويهدف المشروع وفق مديره أمثل رجوب إلى تحسين سبل العيش ضمن المجتمع المحلي وزيادة الوعي بالتراث المادي واللامادي وتعزيز ارتباط الشباب بالتراث وإنشاء دليل مرئي للمناطق السياحية والأثرية متاح للجميع وقابل للتحديث بمزيد من مناطق المحافظة على المدى البعيد بهدف دعم الحركة السياحية وتأسيس البازار كحدث سنوي لتعزيز الاستمرارية في دعم المهن والحرف “وهو ما وصلنا إليه بهمة شباب اللاذقية وإيمانهم بوطنهم سورية”.

وبين رجوب في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع الذي تضمن أربع مراحل أساسية بدأ بفعالية تخييم على بحيرة مشقيتا بمشاركة العشرات من أبناء المجتمع وأعضاء الغرفة لتشجيع الشباب للعودة إلى الطبيعة، وشملت المرحلة الثانية التقاط مجموعة من الصور الفنية لتسليط الضوء على مختلف الجوانب الحيوية في المحافظة مع إيلاء اهتمام خاص بالمواقع الأثرية والسياحية.

وقال رجوب: ” لمسنا في الآونة الأخيرة ابتعاد الناس عن ذاكرة الماضي، لذا سعينا من خلال المشروع التذكير بتاريخ سورية مهد الحضارات واللاذقية وأوغاريت موطن الأبجدية على وجه الخصوص، أما المرحلة الثالثة فتشمل حملات نظافة للمناطق الأثرية، وكانت البداية بقوس النصر على أن يتم استهداف المزيد من المواقع في الفترة القادمة”.

وأشار رجوب إلى أن المشروع تضمن أيضاً العمل على وضع رمز تعريف إلكتروني يساعد في الانتقال إلى موقع إلكتروني للدليل السياحي الذي تم تصميمه ووضع محتواه من قبل أعضاء اللجنة وخبراء في علم الآثار والتاريخ كمخرَج للمشروع قابل للتعديل من قبل المنظمة، أومن قبل الشركة المصممة أو الوزارة مستقبلا،ً ليكون ختام المشروع بتنظيم بازار لأصحاب المهن والحرف اليدوية والأثرية والأعمال الصغيرة والمتوسطة في محافظة اللاذقية.

ربى ميهوب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة اللاذقية، رأت أن المشروع يندرج ضمن النطاق المجتمعي، ويتقاطع مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويحمل أهمية كبيرة لأعضاء الغرفة وأفراد المجتمع، من خلال تسليط الضوء على المناطق الأثرية والسياحية، ومنحهم فرصة المشاركة في كتابة محتوى دليل سياحي مستدام الأثر على المدى البعيد، وإعطائهم الفرصة لدعم أعمالهم الخاصة، من خلال البازار وتدريبهم على التعامل مع زوار المعارض والفعاليات الضخمة، فضلاً عن تمكينهم من التسويق الشخصي وتسويق المنتجات.

واعتبر جونيور مخول رئيس مجلس إدارة الغرفة الفتية الدولية اللاذقية للعام 2023 أن المنظمة تعمل في خطة موحدة ضمن 4 نطاقات، وتحت شعار واحد سنوياً، ويندرج هذا المشروع ضمن حملة “أؤمن بسورية ” التي أطلقتها الغرفة الفتية سورية على المستوى الوطني بما يعرف بالمجتمع المحلي بتراثه اللامادي، والإضاءة على كل الجوانب التي تتقاطع مع النسيج السوري العريق.

وأوضحت إلهام نعسان آغا رئيسة مركز الفنون التشكيلية باللاذقية أن المركز يعنى بتنمية المواهب والمشاركة بمثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تسليط الضوء على نتاج المركز والتعريف بالمواهب التي يكتنزها، حيث يضم جناح المركز 15 لوحة فنية لخريجي طلابه.

وأعربت شروق كنيفاتي التي بدأت مشروعها في الأشغال اليدوية والإكسسوارات عن أملها في تحقيق دخل إضافي والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة وعن سعادتها بهذه التجربة التي تشارك بها للمرة الأولى والفرصة التي أتاحتها للتواصل مع الحضور بشكل مباشر، لاسيّما وأنها كانت تعتمد التسويق الإلكتروني للترويج وبيع منتجاتها.

ميرال فرحات 21عاماً دفعها شغفها بالتصميم للدخول في عالم صنع الإكسسوارات، نوهت بالتنظيم اللافت للفعالية والأجواء المفعمة بالحيوية والفرح لاسيما وأننا بأمس الحاجة لمثل هذه الأنشطة التي تجمع بين الترفيه والمتعة والفائدة.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية سورية عام 2004 تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، وتضم حالياً 9 غرف محلية هي: دمشق، وحلب، وحمص، والسويداء، واللاذقية، وطرطوس، والوادي، وبانياس، وغرفة أوغاريت.

وتأسست الغرفة الفتية الدولية اللاذقية عام 2008 وتضم نحو 200 عضو وتقوم بمشروعات مختلفة ضمن نطاق العمل الأربعة؛ الأفراد، المجتمع، الأعمال، والنطاق الدولي.

فاطمة ناصر ورشا رسلان

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