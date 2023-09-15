اعتباراً من الأحد القادم.. انطلاق معارض (عينك ع اختصاصك) التفاعلية في الجامعات

دمشق-سانا

بالتزامن مع بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية يطلق الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوم الأحد القادم معارض عينك ع اختصاصك التفاعلية في الجامعات، لتعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد.

رئيس مكتب التعليم العالي وقضايا الطلبة المركزي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية عماد العمر بين في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن هذه المعارض تستهدف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الذين يبحثون عن ملامح مستقبلهم، بغية تعريفهم بالاختصاصات الجامعية التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم والدرجات الحاصلين عليها ليتابعوا تحصيلهم العلمي فيها، وكذلك تعريفهم بالفروقات بين الاختصاصات وطبيعة المناهج الدراسية فيها، وبالمساحات الإبداعية التي تتطلبها وفرص عمل خريجيها في القطاعات المختلفة سواء في العام أو الخاص.

ولفت العمر إلى أنه سيتم خلال المعارض تقديم الإرشادات لطلاب الثانوية من قبل طلاب الدراسات العليا والإجابة عن استفساراتهم بخصوص المفاضلة وآلية التسجيل وإجراءات التقدم لها، كما سيكون هناك لقاءات حوارية بين عمداء الكليات والطلبة ولقاءات بين طلاب الدراسات العليا والطلبة الزائرين للمعارض، إضافة إلى عرض صور وفيديوهات عن الجامعات والكليات.

وتستمر المعارض حتى الحادي والعشرين من شهر أيلول الجاري، وتبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً في كل من جامعة دمشق كلية الحقوق وجامعة حلب كلية العلوم وجامعة تشرين المكتبة المركزية وجامعة البعث كلية العلوم وجامعة الفرات كلية الآداب وجامعة حماة كلية الطب البيطري وجامعة طرطوس كلية الاقتصاد وفي درعا كلية التربية والسويداء كلية التربية والقنيطرة كلية التربية والحسكة كلية الحقوق.

هيلانه الهندي

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