الحرس الثوري الإيراني يفكك شبكة تخريبية شمال البلاد

طهران-سانا

تمكنت استخبارات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من تفكيك شبكة مكونة من 25 عنصراً كانت تعتزم تنظيم أعمال شغب وتخريب في محافظة كيلان شمال البلاد.

وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس اليوم: إن “عناصر هذه الشبكة كانوا يخططون لتنظيم أعمال شغب وتخريب ضد أماكن ومقرات مهمة وحساسة في المحافظة”.

وتواصل السلطات الإيرانية جهودها لملاحقة مثيري الشغب، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس ضبط أكبر كمية تهريب من الأسلحة الخفيفة والبيضاء قادمة من الحدود الشمالية الغربية لإيران كان من المقرر استخدامها لارتكاب عمليات قتل خلال أعمال الشغب.

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