تكريم كوكبة من المخرجين والخطاطين في حلب عربون محبة ووفاء للثقافة

حلب-سانا

كرمت مديرية الثقافة بحلب اليوم مجموعة من المخرجين والخطاطين الذين قدموا جهوداً كبيرة في مجال مسرح الطفل والفن التشكيلي، تعزيزاً للحركة الفنية والمسرحية بحلب، وذلك بالتعاون بين المديرية العامة للثقافة ومديرية ثقافة الطفل.

وأكد مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسلة سانا أن هذه المبادرة تمثل التعاون الفعال بين القطاعين الثقافي والفني، وتعكس التزام الجهات الرسمية بتقدير الجهود المبذولة في سبيل نهضة الثقافة والفن، وهذا التكريم هو عربون محبة ووفاء لهم، وتعبير عن الفخر الكبير والامتنان لخدماتهم.

ومن بين المكرمين المخرج المسرحي جمال خلو الذي أكد أهمية هذه الخطوة في تحفيز المسرحيين والمخرجين والفنانين على زيادة إسهامهم في عالم الفن والثقافة.

ولفت الدكتور وانيس باندك مخرج وكاتب مسرحي إلى أن هذا التكريم يعبر عن تضافر جهود المسرح مع الفن التشكيلي، حيث يشير كلاهما إلى نفس الشغف والإبداع، ولكن المشهد في المسرح متحرك بينما الفن التشكيلي ثابت.

وكان للفن التشكيلي والخط العربي حضور مميز في هذا التكريم، حيث شمل الخطاطين والفنانين الذين أثروا الساحة الثقافية المحلية بأعمالهم الفنية، حيث اعتبر الفنان التشكيلي أن التكريم يعبر عن التزام الجهات المعنية بدعم الثقافة والعلم والفكر والأدب، مبيناً أنه يعزز الفخر بمدينة حلب ويظهر التقدير الكبير للجهود المبذولة في مجالات الفن والثقافة.

ومن جانبه بين المهندس مصطفى الآغا مؤلف وممثل ومخرج مسرحي أهمية هذا التكريم لتشجيع الفنانين على المزيد من الإبداع والتميز، ويعكس تقدير الجهات الرسمية للجهود المبذولة في سبيل تطوير الفن والثقافة.

آلاء الشهابي

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