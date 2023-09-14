وزير الموارد المائية يطلع على واقع العمل في مشروعي خزانين لحصاد المياه في منطقة القدموس

طرطوس-سانا

اطلع وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد خلال جولته اليوم على مشروعي خزانين لحصاد المياه في منطقة القدموس بطرطوس على نسب التنفيذ، ومراحل العمل والصعوبات التي تعترضها.

وفي تصريح للصحفيين خلال الجولة بين الوزير رعد أن الوزارة تسعى لإقامة أكبر عدد من المشاريع المائية، وخاصة في المناطق التي تعاني قلة المياه، ومنها ريف القدموس، موضحاً أن سعة خزان الطواحين تبلغ 21 ألف متر مكعب، ومن المتوقع انتهاء الأعمال فيه خلال أسبوع، في حين تبلغ سعة خزان رام ترزة 16 ألف متر مكعب، ومن المتوقع انتهاء العمل فيه نهاية العام الحالي.

محافظ طرطوس فراس الحامد أشار في تصريح مماثل إلى أن غاية الجولة الميدانية تتبع تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع والتأكيد على ضرورة إنجازها ووضعها بالخدمة في أسرع وقت ممكن، بما يخدم واقع الري والزراعة في المحافظة.

واستمع الوزير رعد والمحافظ لمطالب عدد من المواطنين في المواقع التي تمت زيارتها، والتي تمحورت حول ضرورة الإسراع بتأمين مياه الشرب والري في المنطقة.

يشار إلى أن الجهة المنفذة هي الشركة العامة للبناء والتعمير في طرطوس، وتبلغ كلفة تنفيذ خزان رام ترزة حوالي 1.2 مليار ليرة سورية، وخزان الطواحين نحو مليار ليرة.

شارك في الجولة أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، ومدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عيسى حمدان، ومدير الموارد المائية بطرطوس المهندس محمد محرز.

غرام محمد

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