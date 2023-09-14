الذهب يستقر عند أدنى مستوياته

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والتي لامستها في الجلسة الماضية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولارات للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1926.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 22.49 دولاراً للأونصة، وخسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 898.94 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.52 بالمئة إلى 1252.53 دولاراً.

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