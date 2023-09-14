بحوث علمية في معهد موسكو للطيران للتحكم في سرعة إذابة صفائح المغنيزيوم المزروعة في جسم الإنسان

موسكو-سانا

يجري علماء معهد الطيران في موسكو بحوثاً علمية لاكتشاف طريقة تحلل صفائح المغنيزيوم في جسم الإنسان، والتي تستخدم في عمليات زرع ضرورية لدمج العظام.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المكتب الصحفي للمعهد قوله: إن صفائح المغنيزيوم على عكس صفائح التيتانيوم والفولاذ لا تحتاج إلى سحبها من الجسم بعد الانتهاء من أداء وظائفها المباشرة، حيث تذوب مع مرور الوقت دون أن تترك مواد ضارة في الجسم، موضحاً أن المشكلة التي يجري العمل على حلها تتعلق بالتحكم في سرعة ذلك الذوبان.

ولفتت مؤلفة المشروع وطالبة الدراسات العليا في معهد الطيران “يكاترينا ماكسيمنكو” إلى أن المهمة الرئيسية تتمثل في جعل صفيحة المغنيزيوم تذوب مع إتاحة الوقت لتحقيق هدفها بالكامل وبدون إلحاق أضرار بالعظام السليمة بسبب وجودها في الجسم لفترة طويلة جداً، مبينة أن الهدف من البحوث التي يجري العمل عليها هو إيجاد المكونات المثالية لصفائح المغنيزيوم من أجل التحكم في وقت ذوبانها.

وقالت ماكسيمنكو: إن معهد الطيران يعمل على محاولة تغيير النسيج البلوري للتحكم في ذوبان هذه الصفائح، حيث سنتعلم برمجة الوقت الذي ستذوب فيه الصفيحة في جسم الإنسان، مؤكدة أنه من حيث المبدأ تعتبر مهمة التحكم في حركة صفائح المغنيزيوم الخاصة بالتآكل جديدة تماماً.

وتعتمد صفات المغنيزيوم بشكل واضح على الخواص الميكانيكية، حيث يمكن أن تتحسن أو تتدهور، بما في ذلك سرعة التآكل وبالتالي فإنه من خلال تحديد النسيج البلوري الضروري لصفائح المغنيزيوم، سيكون من الممكن تنظيم هذه السرعة إضافة إلى إمكانية أن تجد نتائج البحث تطبيقاً واسعاً في مجالات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية.

يشار إلى أنه سينفذ مشروع تكوين النسيج البلوري لصفائح المغنيزيوم في إطار منحة مالية، قدمتها مؤسسة العلوم الروسية للفترة 2023-2025.

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