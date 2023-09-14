 الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو وتطرد اثنين من موظفي سفارة واشنطن

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفيرة الأمريكية لدى موسكو، كما أعلنت اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصين غير مرغوب فيهما.

ونقلت نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: تم استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي إلى وزارة الخارجية الروسية في الـ 14 من أيلول الجاري من خلال تقديم مذكرة رسمية لها بشأن عدم توافق تصرفات السكرتير الأول للسفارة الأمريكية ج سيلين والسكرتير الثاني للسفارة د . بيرنشتاين مع الوضع الدبلوماسي.

وأشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسيين المذكورين غير مرغوب فيهما ويجب عليهما مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام، مبينة أن هذين الدبلوماسيين كانا على اتصال مع المخبر الأمريكي والموظف السابق بالقنصلية الأمريكية روبرت شونوف، ونفذا أنشطة غير قانونية.

وشددت الوزارة على أن روسيا تتوقع أن تستخلص الولايات المتحدة استنتاجات صحيحة بعد طرد اثنين من دبلوماسييها وتمتنع عن اتخاذ خطوات المواجهة، وأن الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها السفارة الأمريكية في موسكو غير مقبولة وسيتم قمعها.

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