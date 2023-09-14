لافروف: خطط الناتو في آسيا تشكل خطراً على المنطقة

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خطط حلف شمال الأطلسي “الناتو” للتأثير على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل خطراً على هذه المنطقة.

ونقلت تاس عن لافروف قوله اليوم في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ميانمار ذان سوي: إن الخطر يكمن في خطط الناتو للتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ووضع قواعده هناك.

وأشار لافروف إلى أنه في قمة شرق آسيا “أسيان” التي عقدت مؤخراً في جاكرتا تحدثت جميع دول المنطقة بشكل لا لبس فيه لصالح الحفاظ على بنية تتمحور حول آسيان وقال سنواصل دعمهم بنشاط في هذا الأمر”.

وكان لافروف حذر في تصريحات سابقة من خطر عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تغلغل الناتو في تلك المنطقة.

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