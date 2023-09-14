دعوى قضائية ضد شرطة بيفرلي هيلز الأمريكية بسبب ممارسة التمييز العنصري

واشنطن-سانا

رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد شرطة بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب ممارسة التمييز العنصري بحق الأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية، ممن تم إيقافهم أثناء القيادة أو عند إشارات المرور.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن الدعوى اتهمت شرطة بيفرلي هيلز بممارسة التنميط العنصري بحق ما يقرب من 1100 شخص من أصول أفريقية، تم إيقافهم في الفترة ما بين آب من عام 2019 وآب 2021.

ونقلت الوكالة عن المحامي بنيامين كرامب قوله: إنه من بين إجمالي 1088 من سائقي السيارات الذين تم إيقافهم تمت إدانة اثنين فقط بارتكاب جرائم، مضيفاً: إن حوالي ثلث الاعتقالات التي تمت خلال هذه الفترة شملت الأمريكيين المتحدرين من أصل أفريقي، والذين يشكلون 1.5 بالمئة فقط من سكان بيفرلي هيلز.

وأوضح كرامب أن الاعتقالات البالغ عددها 1088 تشمل أيضاً أشخاصاً تم استدعاؤهم والإفراج عنهم، وليس فقط اعتقالات على الطرقات.

وكانت بيانات رسمية كشفت العام الماضي أن الشرطة الأمريكية قتلت 600 شخص، أغلبيتهم من المتحدرين من أصول أفريقية أو لاتينية خلال توقيفات مرورية روتينية ما بين عامي 2017 و2022 في إحصاءات سلطت الضوء أكثر على قضية عنف الشرطة في الولايات المتحدة وممارساتها القائمة على التمييز العنصري.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة “ميبينغ بوليس فايلونس” البحثية الأمريكية فإن السائقين المتحدرين من أصول أفريقية يشكلون 28 بالمئة من الذين قتلوا خلال التوقيفات المرورية في الولايات المتحدة منذ عام 2017، رغم أن الأمريكيين السود يشكلون 13 بالمئة فقط من السكان.

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