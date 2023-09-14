وول ستريت جورنال: الغرب فشل في إقناع دول أخرى خارج أوروبا بدعم أوكرانيا

واشنطن-سانا

اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا فشلوا في إقناع دول أخرى خارج القارة العجوز مثل البرازيل وجنوب أفريقيا بدعم النظام في كييف.

ونقلت الصحيفة عن جان تيكاو الموظف السابق في وزارة الدفاع الألمانية ورئيس المكتب الألماني للشراكة الاستشارية قوله: إنه “من الواضح أن الغرب فوجئ بامتناع دول النصف الجنوبي للكرة الأرضية عن الانضمام إليه في أزمة أوكرانيا”، مشيراً إلى رغبة اللاعبين الرئيسيين كالبرازيل وجنوب أفريقيا في اتباع سياسة مستقلة تخدم مصالحهم على الساحة الدولية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى لم تذكر هويتها قولها: إن “استعداد المجتمع الدولي لانتقاد روسيا علنا انخفض بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فضلاً عن معارضة العديد من الدول مطالب أوكرانيا بتحصيل تعويضات من روسيا”.

ورجحت الصحيفة أن تقوم دول الجنوب خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتحويل اهتمام المجتمع الدولي من قضية أوكرانيا إلى القضايا التي تعتبر من أولويات الجنوب العالمي، مثل الفقر وتخفيف عبء الديون والضغط على الدول الغربية للوفاء بالتزامات التنمية المستدامة حتى عام 2030.

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