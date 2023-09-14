إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على الأهالي بالرصاص والغاز السام، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت يوم أمس على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة احتجاجية شرق مدينة غزة شمال القطاع بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة خمسة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

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