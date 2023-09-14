تركيب مضخات غاطسة ومحركات لآبار مياه في ريف السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء بالتنسيق مع المؤسسة العامة لمياه الشرب تركيب 10 مضخات غاطسة ذات استطاعات مختلفة و10 محركات كهربائية لآبار المياه في عدد من مناطق المحافظة.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور نواف قرموشي في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يتم بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يضمن تحسين وصول المياه لأكثر من 61 ألف شخص.

وبين قرموشي أن تركيب المضخات تم حاليا في تجمع آبار الدياثة ومحطة الثعلة مع محرك كهربائي في قرية خازمة، لافتا إلى أنه ستتم خلال الفترة القادمة مواصلة العمل لتغطية 20 موقعاً جديداً حسب أولويات واحتياجات قرى المحافظة.

عمر الطويل

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