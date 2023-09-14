إخماد ثلاثة حرائق في ريف جبلة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر شعبة حراج جبلة ثلاثة حرائق اندلعت اليوم في قرى المدينة.

وذكر المهندس إبراهيم أحمد رئيس شعبة حراج جبلة في تصريح لسانا أن الحريق الأول نشب في قرية ديروتان أتى على مساحة 10 دونمات مزروعة بالزيتون و “دغيلات حراجية” تم إخماده بمشاركة سيارتي إطفاء من شعبة الحراج وفرقة إطفاء زاما والبودي.

كما تم إخماد حريق آخر نشب في قرية البرازين وأتى على مساحة قدرها 1500 متر بواسطة فرقة إطفاء الدالية، وحريق ثالث نشب في بيت ياشوط أتى على مساحة 500 متر مزروعة بالزيتون تم إخماده بمشاركة سيارة إطفاء من شعبة الحراج.

صفاء علي