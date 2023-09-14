من تراث دوحة الميماس.. حفل غنائي على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيت فرقة نادي دوحة الميماس الموسيقية في حمص مساء اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً تراثياً، بقيادة الفنان جهاد شرفلي على مسرح قصر الثقافة بحمص.

الحفل الذي نظمه المسرح القومي في حمص تحت عنوان ” من تراث دوحة الميماس ” تميز بطابع تراثي، حيث بدأ بغناء جماعي لنشيد النادي ” أهلا بالناس ” وثلاثة موشحات من ألحان هشام الصوفي وبرهان الصباغ ” منك ياهاجري ” و ” مال واحتجب ” و ” أنا لا أسلى حبيبي”.

كما قدمت أغاني ” ياريت ترضى ” بصوت عبير الضايع، كلمات تمام العواني وألحان راشد العواني و ” ضوى القمر علينا ” ألحان جهاد شرفلي وغناء أحمد الجمل و ” إن راح منك ياعين ” بصوت سحر الغربي وألحان منير مراد، بالإضافة لوصلة سماعي حجاز غريب ألحان محمد عبد الكريم وغناء جماعي “اسق العطاش “ألحان الشيخ أمين الجندي .

تمام العواني رئيس نادي دوحة الميماس أشار في تصريح لـ سانا الثقافية إلى أن الحفل تكريم لفناني النادي الذين رحلوا بأجسادهم تاركين خلفهم إرثاً كبيراً من الفن حملوه على أكتافهم ونقلوه بكل أمانة للإنسان، لافتاً إلى دور النادي في التذكير بهم دائماً عبر تقديم شيء من إبداعهم الفني.

بدوره أمين رومية رئيس فرع نقابة الفنانين في حمص أوضح أن نادي دوحة الميماس من أقدم الأندية وهو الوحيد الذي مازال مستمرا بعطائه، مبيناً أن تكريم الفنانين من أعضاء النادي خطوة هامة تستحق التقدير كونها تذكر الناس بفنانين أثروا الوسط الفني في فترة زمنية ماضية .

يشار إلى أن نادي دوحة الميماس يعتبر من المعالم الثقافية المهمة في حمص ويعود تأسيسه إلى عام 1933على يد كبار الفنانين.

رشا محرز

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