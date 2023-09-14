مباحثات سورية إيرانية حول آليات تعزيز التعاون في مجال الاتصالات

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات.

وتركز اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة حول زيادة التعاون وتبادل الخبرات لا سيما في مجال الصناعة البرمجية والتطبيقات الإلكترونية والمعطيات والصور الفضائية للاستخدامات المدنية والخدمية التي تقدمها وكالة الفضاء الإيرانية.

ولفت الوزير الخطيب إلى مواصلة العمل لتطوير العلاقات مع الجانب الإيراني في مختلف جوانب قطاع الاتصالات ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة التي تم تشكيلها لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخراً.

السفير أكبري أشار إلى عمق العلاقات مع سورية على المستويات كافة وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في بلاده في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، داعياً إلى مزيد من تبادل الزيارات والخبرات.

نور يوسف

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