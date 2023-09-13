وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن مفاضلات القبول الجامعي علمي – أدبي – مهني- سوري غير مقيم – عرب وأجانب – هيئة تدريسية – ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين – المعاقين – منح الجامعات الخاصة للفرعين العلمي والأدبي – الكليات الطبية بالجامعات الخاصة (مأجورة) للعام الدراسي 2023-2024