فوز الطليعة على حطين بهدفين نظيفين

اللاذقية-سانا

فاز فريق رجال الطليعة بكرة القدم على حطين بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جرت بينهما على أرض ملعب الباسل باللاذقية، استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل للطليعة محمد حديد في الدقيقة الـ 27، ومحمد حمدكو في الدقيقة الـ48 من المباراة.

وسينطلق الدوري الممتاز لكرة القدم الشهر الجاري، وتعمل الفرق للتحضير للدوري من خلال خوض عدد من المباريات الودية لزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، والقيام بالعديد من التعاقدات لسد الثغرات، وتحضير الفرق لتكون بأتم الجاهزية للدوري.

نبيل علي

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