زاخاروفا: تصريحات واشنطن حول إعلان الناتو كتحالف نووي خطيرة للغاية

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الأمريكية حول “إعلان الناتو تحالفاً نووياً”، خطيرة للغاية وتساهم في التصعيد على مستوى المنطقة.

ونقل موقع آر تي عن زاخاروفا قولها: “التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة التي تعلن فيها الناتو كتحالف نووي خطيرة جداً، ونعتقد أن هذا التلاعب بالألفاظ لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر ويساهم في تصعيد الوضع المتوتر بالفعل”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو سجلت مرات كثيرة صدور تصريحات وتصرفات من الدول الغربية في المجال النووي يصعب تفسيرها على أنها أي شيء آخر غير الاستفزاز أو التهديد .

وفي سياق آخر وحول بيان وزارة خارجية أذربيجان بشأن إجراء انتخابات في المناطق الروسية الجديدة قالت زاخاروفا: “لا يمكننا أن نقبل مثل هذه التقييمات إذ إنها غير مقبولة ولا تتفق مع مستوى علاقات التحالف بين بلدينا.. ولذلك تم تقديم احتجاج للجانب الأذربيجاني”.

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