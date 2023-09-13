بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في بيروت

بيروت-سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم أعمال المراجعة السادسة للمؤتمر الدولي للسكان تحت عنوان “التحديات والآفاق عشر سنوات بعد إعلان القاهرة”، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويضم الوفد السوري المشارك رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي وعدداً من أعضاء مجلس الشعب وممثلاً عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة قضايا حقوق الإنسان والمساواة بأشكالها المتعددة والمتداخلة، إضافة إلى قضايا الصحة الإنجابية والاستدامة البيئية والديناميات السكانية وأولوية الوفاء بالتزامات قمة نيروبي للسكان.

رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي رئيسة الوفد، أشارت في كلمة لها أثناء افتتاح الجلسة العامة الأولى للمؤتمر إلى التقدم الحاصل على الصعيد الوطني والتجارب الوطنية المنجزة في سورية بالنسبة لقضايا السكان، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها وقصص النجاح والأولويات القائمة.

ومن المقرر أن يضع المؤتمر مجموعة من الرسائل الرئيسية والتوصيات المنبثقة عن المناقشات التي ستقدم كمساهمة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول البرامج والتدخلات المتعلقة بتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وترابطه مع أجندة التنمية المستدامة.

وتستمر أعمال المؤتمر الإقليمي على مدار يومين وتتضمن عرض نتائج تقرير المراجعة الإقليمي، والرسائل المنبثقة عن المشاورات الإقليمية.

مهند سليمان

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