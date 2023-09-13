22 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 22 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع، لمخالفات مرتكبة في عدد من مناطق المحافظة، مع إحالة أصحابها للقضاء المختص أصولاً.

وبين رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية أيمن أبو حمدان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة شملت 15 ضبطاً لتقاضي أجور زائدة في وسائل نقل جماعي و4 ضبوط بوسائل نقل للتمنع عن أداء الخدمة بريف المحافظة، و3 ضبوط بمعتمدي خبز للتصرف غير المشروع بالمادة وبيعها بسعر زائد والتمنع عن بيعها.

ووفق أبو حمدان تم أيضاً إغلاق محل تجاري لمعتمد خبز بريف المحافظة إغلاقاً إدارياً لمدة أسبوع للتصرف غير المشروع بمادة الخبز، لافتاً إلى متابعة المديرية تنظيم جولات على الأسواق بشكل دوري لضبط المخالفات المرتكبة.

عمر الطويل

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