بتكلفة 5 مليارات و800 مليون ليرة إنهاء مشاريع خدمية في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا

درعا-سانا

أنهى مجلس بلدة الغارية الشرقية بريف درعا مجموعة من المشاريع الحيوية المهمة وتم وضعها بالخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر مع لجان المجتمع المحلي للنهوض بالبلدة وتأمين الخدمات لمواطنيها.

رئيس مجلس البلدة إسماعيل الزعبي صرح لـ سانا أن كلفة هذه المشاريع بلغت 5 مليارات و800 مليون ليرة سورية، مبيناً أن المشاريع توزعت ما بين حفر سبع آبار جديدة لمياه الشرب وتركيب منظومات طاقة شمسية لآبار البلدة كافة والبالغ عددها 14 بئراً.

ولفت الزعبي إلى أن المجتمع المحلي قام ببناء مشفى من ثلاثة طوابق ومركز صحي بتكلفة مليار ونصف وإنارة طرقات البلدة كافة، من خلال تركيب أجهزة إنارة شمسية باستطاعة 600 واط لكل جهاز، إضافة إلى تجهيز مركز الهاتف بمنظومة طاقة شمسية كاملة مع مدخرات ليثيوم لضمان ديمومة الخدمة الهاتفية عند انقطاع الكهرباء.

رضوان الراضي

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