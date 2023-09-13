تونس تتغلب على مصر ودياً

القاهرة-سانا

تغلب المنتخب التونسي على نظيره المصري 3-1 في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتلقت شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة هدفين متتالين، الأول سجله اللاعب التونسي عيسى العيدوني بعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية اللقاء، بينما جاء الهدف الثاني بـ”نيران صديقة” سجله المصري حمدي فتحي في الدقيقة الثامنة خطأ في مرماه، فيما سجل هدف مصر الوحيد المدافع عمر كمال عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

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