منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يودع تصفيات كأس آسيا بخسارته أمام منتخب الأردن

عمان-سانا

خرج منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة بخسارته أمام نظيره الأردني بهدفين دون رد، في مباراتهما اليوم في مدينة الزرقاء الأردنية بالجولة الأخيرة للتصفيات لحساب المجموعة الأولى.

وحل منتخبنا في ختام التصفيات بالمركز الثالث بمجموعته برصيد 3 نقاط خلف منتخب عمان الثاني بـ 6 نقاط، وجاء منتخب الأردن بالصدارة برصيد 9 نقاط وقد تأهل إلى النهائيات الآسيوية كمتصدر.

وخسر منتخبنا في الجولة الأولى للتصفيات أمام منتخب عمان بهدفين دون رد وفاز في الثانية على منتخب بروناي بـ 11 هدفاً دون رد، قبل أن يخسر أمام نظيره الأردني في الجولة الثالثة والأخيرة.

وضمت تشكيلة منتخبنا في هذه المباراة وسيم أيوب وزياد غنوم وخالد الحجة ومحمد عثمان والمقداد أحمد ومالك جنعير وأوليفر كاسكاو وحسن دهان ومحمد ريحانية وأحمد حاتم ومصطفى عبد اللطيف.

محمد الرحيل

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