الدفاع الروسية : تحطم مقاتلة خلال رحلة تدريبية بمقاطعة فولغوغراد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة روسية من طراز “سو-24” في مقاطعة فولغوغراد جنوب غربي البلاد وسقوطها في منطقة خالية من السكان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “تحطمت الطائرة خلال رحلة تدريبية مقررة في مقاطعة فولغوغراد، حيث كانت تجري رحلة جوية بدون ذخيرة، ونزلت في منطقة خالية من السكان”.

وأكدت سلطات المقاطعة المحلية عدم وجود إصابات أو دمار.

ولفتت السلطات المحلية إلى إرسال مروحيات من طراز “مي-8” تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث.

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