(غنوا معنا 3) أمسية موسيقية لمشروع مدى الثقافي على مسرح سامي الدروبي

حمص-سانا

امتزج صوت الكمان مع الإيقاع اليوم على مسرح سامي الدروبي بثقافي حمص لتخرج أجمل المعزوفات الشرقية والأغاني خلال الأمسية الموسيقية التي نظمها مشروع مدى الثقافي بعنوان “غنوا معنا 3”.

الأمسية التي تفاعل فيها الجمهور مع العازفين تفاعلاً لافتاً كان نجمها عازف الكمان الفنان فادي تمور و عازف الإيقاع الفنان زياد وطفة.

مدير مشروع مدى الثقافي بحمص رامز حسين قال في تصريح لـ سانا: “إن مدى تسعى لترك بصمتها الخاصة في مختلف الميادين الثقافية؛ ليكون صوت الفن الراقي هو الأقوى ويقدم للجمهور بطريقة تليق به”.

بدوره بيّن عازف الكمان الفنان فادي تمور أنه يشارك للمرة الثالثة في أمسيات غنوا معنا التي تتميز بتفاعل الجمهور وغنائه مع العازف، مبيناً أنها تجربة ناجحة يتم العمل حالياً على إقامتها في عدة محافظات.

وأشار عازف الإيقاع الفنان زياد وطفة أن الإيقاع قادر على إضفاء جو خاص خلال العزف و له بصمته المميزة عند الجمهور.

ولفت عدد من الحضور إلى أن الأمسية بثت السعادة في قلوبهم وذكرتهم بأجمل الأغاني والألحان لعمالقة الفن العربي.

شارك بالأمسية كل من العازفين شادي تمور و ياسر الأشقر وفداء تمور.

لارا أحمد

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