كرة الهدف… جرس أمل في حياة المكفوفين

دمشق-سانا

أقامت جمعية رعاية المكفوفين بدمشق، بالتعاون مع فريق “اقرأ بعيوني” التطوعي والاتحاد السوري للرياضات الخاصة مباراة ودية بكرة الهدف، وذلك في ملعب تشرين الرياضي.

وكرة الهدف عبارة عن كرة فيها جرس مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، وتتكون مباراتها من فريقين، يضم كل فريق ثلاثة لاعبين، وتقام على شوطين مدة كل منهما 12 دقيقة، وطول الملعب 18 متراً وبعرض 9 أمتار.

وتسمح قواعد اللعبة بمشاركة اللاعبين ذوي الإعاقة جزئياً في البصر للتنافس مع اللاعبين المكفوفين، عبر وضع لاصق على العينين لضمان التغطية الكاملة لهما.

أمين سر الرياضات الخاصة لينا أشجي بينت في تصريح لـ سانا أن النشاط هو تعريفي مخصص للمكفوفين عن لعبة كرة الهدف، وهو ضمن خطط الاتحاد في الاهتمام بالرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بجمع قاعدة بيانات للاعبين الراغبين في ممارسة هذه الرياضة.

وأوضحت أشجي أن الخطط المستقبلية للاتحاد هي القيام بعدد من الأنشطة الداخلية الخاصة بلعبة كرة الهدف، إضافة لتعزيز المشاركات الخارجية، لافتة إلى أن هذه الرياضة لها دور كبير في الحفاظ على اللياقة البدنية للمكفوفين كون فقدان البصر يؤدي إلى عدم قدرة الكفيف على الحركة بخفة.

بدوره رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين بدمشق شفيق حماصنة، لفت إلى أن النشاط هو لتعريف المجتمع بشكل كامل على قدرات الكفيف والرياضات التي من الممكن أن يمارسها، مبيناً أن نشاطات الجمعية تتركز حول تقديم الرعاية للمكفوفين عبر تقديم المساعدات النقدية والعينية وإقامة الدورات التمكينية لهم.

من جانبه مدير فريق “اقرأ بعيوني” التطوعي وسيم كناكرية أشار إلى أن الفريق يختص بدعم المحتوى العلمي والثقافي للمكفوفين، إضافة للقيام بأنشطة ترفيهية وتوعوية خاصة بهم في مختلف المحافظات.

وأكد عدد من اللاعبين ذوي الإعاقة البصرية على أهمية اللعبة في تحقيق الاستقلالية وتكوين الصداقات بالنسبة للشخص الكفيف، حيث أشار محمد علي درة الذي يمارس الرياضة منذ 15 عاماً إلى أن ممارسة الرياضة كانت حلماً بالنسبة له، وبفضل كرة الجرس الحلم أصبح حقيقة، في حين رأى محمد جندلي أن ممارسة هذه الرياضة توصل شعوراً للأشخاص المكفوفين بأنهم مندمجون بشكل أكبر في المجتمع.

مهند سليمان

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