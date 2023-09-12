موسكو تدعو لاجتماع شهري لمجلس الأمن حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف

موسكو-سانا

دعت روسيا اليوم إلى عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى نظام كييف ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة في أوكرانيا.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله: “إن روسيا عقدت اجتماعا لمناقشة تأثير الضخ غير المقيد للأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب على آفاق حل الأزمة الأوكرانية، واقترحت أن ينظر المجلس في هذا الموضوع كل شهر تقريباً”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في وقت سابق اليوم: إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر”.

وتدرس الولايات المتحدة الأمريكية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دولياً إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون.

وكان الأمين العام للأنتربول يورغن شتوك أعرب عن قلقه إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، والتي قد ينتهي بها الأمر في مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم.

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