وفد طلابي إيراني يزور جامعة حماة

حماة-سانا

زار وفد طلابي من عدة جامعات في إيران اليوم جامعة حماة في إطار تفعيل تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الجانبين.

وقدم رئيس جامعة حماة عبد الرزاق السالم للوفد الضيف لمحةً تعريفيةً عن الجامعة التي اتخذت شعاراً لها “ربط الجامعة بالمجتمع”، وعن كلياتها ومعاهدها، مؤكداً أهمية هذه الزيارات في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الجانبين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد رضا حاجيان مستشار العلاقات الدولية في السفارة الإيرانية بدمشق أهمية اللقاء والمنفعة المتبادلة بين الجانبين في كل المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالتجارب الطلابية والخبرات العلمية.

وبين حاجيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار توسيع وتعميق العلاقات بين سورية وإيران، وذلك من خلال تنظيم زيارات من مختلف شرائح المجتمع للتعرف على الشعب السوري وكيفية صموده خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية.

بدوره فريد مغمومة رئيس فرع حماة للاتحاد الوطني لطلبة سورية أشار إلى أن اللقاء تضمن ورشةً حواريةً بين عدد من طلاب جامعة حماة وطلاب الجامعات الإيرانية، حول آلية التعليم في الجامعات، إضافةً إلى التعريف بمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية وفعالياتها ونشاطاتها ودورها في الدفاع عن قضايا الطلبة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

بعدها زار الوفد الضيف كلية طب الأسنان، واطلع على أقسامها وتجهيزاتها والخدمات التي تقدمها للطلبة الدارسين والمرضى والمراجعين.

عبدالله الشيخ

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