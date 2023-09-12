منظمة الهجرة الدولية: حدود أمريكا والمكسيك تشهد سقوط أكبر عدد قتلى بين كل طرق الهجرة براً

جنيف-سانا

أفادت بيانات منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادرة اليوم بأن الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هي أكثر طرق الهجرة البرية في العالم التي تشهد سقوط قتلى، حيث يفقد الكثيرون حياتهم أثناء الرحلة القاسية لمحاولة عبور الصحراء التي تفصل البلدين.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها: إنه “تم توثيق 686 حالة وفاة واختفاء بين المهاجرين عند الحدود العام الماضي، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بسبب بعض البيانات المنقوصة بما فيها تلك الصادرة عن مكاتب الطب الشرعي بمقاطعة تكساس الحدودية وهيئة البحث والإنقاذ المكسيكية”.

ولفت مسؤولو الحدود الأمريكية إلى أن “المنطقة الصحراوية القاحلة تتسبب في وقوع المهاجرين الذين يحاولون عبورها في براثن ضربة الشمس في الصيف والانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم في الشتاء”، مشيرين إلى أن “بعض الجثث لا يتم العثور عليها أبداً”.

بدوره قال بول دليون المتحدث باسم المنظمة: إن “الأرقام المسجلة تمثل أدنى تقديرات متاحة، وهي أرقام مثيرة للقلق وتعد تذكيرا صارخا بالحاجة إلى تحرك حاسم لإيجاد سبل قانونية ومنتظمة للهجرة”.

ويمثل عدد حالات الوفيات والاختفاء التي وثقتها منظمة الهجرة الدولية على طول الحدود نصف الحالات البالغ عددها 1457 والتي سجلت في أنحاء الأمريكيتين العام الماضي.

وكانت بنما أعلنت الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة للحد من عبور المهاجرين المتزايد من خلال منطقة (دارين جاب) والتي سجل المرور عبرها ارتفاعاً قياسياً خلال العام الجاري.

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