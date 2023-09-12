موسكو: واشنطن تصعد أزمة أوكرانيا بتزويدها صواريخ محملة بقنابل عنقودية

موسكو-سانا

جددت روسيا اليوم تأكيدها أن نية الإدارة الأمريكية إمداد قوات نظام كييف بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم: إنه “في حال استمرار الإمدادات الأمريكية والغربية من الأسلحة لأوكرانيا، وتحديداً الصواريخ بعيدة المدى ستؤثر بشكل سلبي على سير الصراع، وتؤدي إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية أكثر، وسقوط المزيد من الضحايا”.

وأضافت زاخاروفا: إن إمدادات الأسلحة ليست مجرد عامل مزعزع للاستقرار، ولكنها عامل مثير للصراع، مشيرة إلى أن عمليات التسليم التي سينفذها الاتحاد الأوروبي أيضاً تنتهك عدداً كبيراً من الوثائق التي قدمها الأوروبيون أنفسهم.

وكانت زاخاروفا اعتبرت في الـ 8 من تموز الماضي أن قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية من شأنه إطالة أمد الأزمة حتى آخر أوكراني، بينما أعلنت الأمم المتحدة عن رفضها استخدام القنابل العنقودية من قبل نظام كييف بعد هذا القرار الأمريكي.

وتعتبر القنابل العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صدقت عليها 123 دولة، لكن الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تنضما إليها.

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