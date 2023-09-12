البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تقييم التدابير التقييدية ضد المواطنين الروس

بروكسل-سانا

دعت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي اليوم إلى تقييم التدابير التقييدية ضد المواطنين الروس من وجهة نظر القيم الأساسية للاتحاد نفسه.

ونقل موقع “آر تي” عن بيان البعثة تعليقاً على التوضيحات الأخيرة للمفوضية الأوروبية بشأن الحظر المفروض على دخول الروس إلى دول الاتحاد بمركبات شخصية ندعو بروكسل إلى العودة إلى القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحق في الملكية ومبدأ عدم التمييز.

وكانت المفوضية الأوروبية نشرت الجمعة الماضي توضيحاً قالت فيه: إن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا تنطبق أيضاً على المركبات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل أرقام تسجيل روسية، وبناء عليه لا يمكن للمواطنين الروس إدخال مركباتهم الخاصة إلى الاتحاد الأوروبي حتى لأغراض السياحة ولفترة قصيرة.

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