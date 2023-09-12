شؤون الأسرى الفلسطينيين تحذر من تدهور صحة الأسيرين مهرة وعليان

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور صحة الأسيرين محمد مهرة وأحمد عليان، جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن مهرة 39 عاماً يعاني من وجود حصى في الكلى، وفقدان النظر في عينه اليسرى، ويرى بعينه اليمنى بنسبة 60 بالمئة فقط، نتيجة تعرضه لجلطة دماغية قبل أشهر، فيما يعاني الأسير عليان 19 عاماً من نشاط زائد في الغدة الدرقية، وصحتهما تتدهور جراء رفض الاحتلال تقديم الدواء اللازم إليهما.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان أمس أن عدد الأسرى القابعين في معتقلات الاحتلال وصل إلى نحو 5200 أسير، بينهم 170 طفلاً و36 امرأة يعيشون ظروفاً قاسية، وخاصة الجرحى والمرضى وكبار السن.

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