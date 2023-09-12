البحري: فريق تشرين يواصل تدريباته استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا

ضمن خطة الإعداد، يواصل فريق تشرين لكرة القدم تدريباته على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية، استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم الذي سينطلق الشهر الجاري.

مدرب فريق تشرين ماهر البحري أوضح في تصريح لـ سانا أن التدريبات الحالية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للفريق للوصول إلى المستوى المطلوب قبل انطلاق الدوري، ونسعى حالياً لتجاوز الثغرات وسد النقص الموجود ببعض المراكز.

وبين البحري أن المرحلة المتبقية من التحضير تتضمن خوض عدد من المباريات الودية لزيادة حالة الانسجام، وليكون فريقنا بأتم الجاهزية، مشيراً في الوقت ذاته إلى التعاقدات الجيدة مع عدد من اللاعبين والتعاقدات القادمة التي ستسد الثغرات في بعض المراكز.

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