وزير الصحة الليبي: 3 آلاف شخص ضحايا عاصفة دانيال في شرق ليبيا

طرابلس-سانا

أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل أن عدد ضحايا فيضانات عاصفة دانيال 3 آلاف شخص، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.

وقال عبد الجليل في مقابلة مع قناة المسار الليبية اليوم: إن عدد المفقودين بالآلاف، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 100 ألف شخص، مؤكداً أن الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا.

وأشار إلى تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء، مطالباً الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن، متوقعاً ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول في الاتحاد طارق رمضان قوله للصحفيين في جنيف خلال اتصال عبر الفيديو من تونس: إن حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، لافتاً إلى أنه وفقاً لمصادر معلومات مستقلة فإن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن.

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