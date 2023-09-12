الصربي ديوكوفيتش يتصدر تصنيف لاعبي كرة التنس المحترفين

بلغراد-سانا

استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وحسب البيانات الجديدة للتصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر اليوم تراجع الإسباني كارلوس الكاراز إلى المركز الثاني أمام دانييل مدفيديف، بينما حل الدنماركي هولغر رونه رابعاً أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي تقدم مركزين وبات خامساً.

وفي بقية الترتيب جاء الروسي أندري روبليف سادساً أمام الايطالي يانيك سينر والأمريكي تايلور فريتز، بينما حل النرويجي كاسبر رود تاسعاً والألماني ألكسندر زفيريف عاشراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency