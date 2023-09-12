ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب إلى 2862 شخصاً

الرباط-سانا

أعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2862 قتيلاً و2562 جريحاً حتى الآن في حصيلة جديدة غير نهائية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة الداخلية قولها في بيان إن عدد الوفيات الذي خلفه الزلزال بلغ 2862 شخصاً بينما وصل عدد الجرحى إلى 2562 شخصاً.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت وحالة واحدة بإقليم الصويرة في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وكانت حصيلة سابقة نشرت اليوم لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب فجر السبت الماضي أشارت إلى وفاة 2681 شخصاً و2501 جريح.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مناطق في المغرب مركزه منطقتا الحوز ومراكش.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency