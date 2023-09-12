أكثر من 36 عملاً فنياً بمعرض “هواجس” للفنان أنس حامد في حلب

حلب-سانا

افتتح اليوم في صالة الأسد للفنون الجميلة بحلب معرض للفنان التشكيلي أنس حامد بعنوان “هواجس”.

وتضمن المعرض 36 لوحة بأحجام مختلفة مستوحاة من الحرف العربي وجمال الطبيعة الريفية، إضافة إلى معاناته مع ما مر على الشعب السوري من حرب إرهابية وكوارث.

وبين الفنان أنس حامد في تصريح لمراسلة سانا أن مجموعة أعماله هي نتيجة هواجس معينة شعر بها، وهي خلاصة عمل عامين قدّم من خلالها أكثر من تجربة بأكثر من أسلوب، بالإضافة إلى استعمال الحرف العربي فهو بطل لوحاته والعنصر الأساسي فيها، كما استخدم ألوان الحياة الريفية والطبيعة من أخضر وأحمر وبرتقالي.

وأثنى ابراهيم داوود أمين سر فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب على جهود الفنان أنس حامد في الحفاظ على جمال الحرف العربي وإظهار الأرض الخضراء وشجرة الزيتون والحالات الإنسانية لتعبر عن الأمل.

ومن زوار المعرض صلاح الخالدي بين أن الفنان قدم مجموعة فنية فريدة تعكس رحلته الإبداعية ومهارته الاستثنائية، وذلك من خلال التقنية اللونية والطبيعة والخط العربي.

وأشارت الشابة إيليان فتال إلى أن المعرض جمع بين الحداثة وأصالة الحياة الريفية، وتنبع أهمية هذه المعارض من تنمية الذوق الفني والعودة إلى التراث، وأهمية أن ينهل الشباب من إبداع الفنانين الكبار.

وبينت هيفاء فيليك أن اللوحات جميلة تلامس الواقع وتمنح التفاعل الفني العميق، حيث تمكنت من إلهامهم وإثارة تأملاتهم.

آلاء الشهابي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency