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الخارجية الروسية: الغرب شن أكثر من 170 ألف هجوم سيبراني لتعطيل الانتخابات الروسية

2023-09-11

موسكو-سانا

أكد سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش أن الغرب شن أكثر من 170 ألف هجوم إلكتروني لتعطيل الانتخابات العامة الجارية في روسيا.

ونقل موقع آر تي عن أسكالدوفيتش قوله: “الغرب شن أكثر من 170 ألف هجوم سيبراني من جانب الدول الغربية وأقمارها الصناعية لتعطيل الحملة الانتخابية في روسيا” مشيراً إلى أن بوابة لجنة الانتخابات المركزية الروسية شهدت نحو 175 ألف هجوم إلكتروني خلال الانتخابات في الفترة ما بين الـ 8 و10 من شهر أيلول الجاري فقط.

ولفت السفير إلى أن السبب الكامن وراء هذه الهجمات هو انزعاج الغرب واستياؤه الشديد من نجاحات الحكومة الروسية.

وكانت مراكز الاقتراع الروسية فتحت أبوابها أمام الناخبين يوم الجمعة الماضي ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في أيلول 2022.

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