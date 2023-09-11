اليابان تعلن اكتمال المرحلة الأولى من تصريف المياه المشعة

طوكيو-سانا

أعلنت اليابان اليوم اكتمال المرحلة الأولى من تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو المشغلة للمحطة قولها في بيان: “إنه في الجولة الأولى تم تصريف نحو 460 طناً من المياه المعالجة في البحر”، مضيفةً: “إنها صرفت إجمالي 7800 طن من المياه كما هو مخطط، وهو ما يعادل 10 خزانات ممتلئة في مجمع المصنع”.

وفي محطات فوكوشيما النووية يتم تخزين 1.3 مليون طن من المياه المعالجة في أكثر من ألف خزان.

وتخطط المرافق التابعة للشركة المشغلة حتى شهر آذار المقبل لتنفيذ 4 جولات من تصريف المياه لإطلاق إجمالي 31200 طن من المياه المشعة، أي ما يعادل نحو 40 خزاناً ممتلئاً.

وبدأ تصريف مياه الصرف المعالجة في الـ 24 من شهر آب الماضي، الأمر الذي أثار اعتراضات كثيرةً من دول مجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية، والتي وصفت الأمر بأنه عمل يتسم بقدر بالغ من انعدام المسؤولية، محذرةً من أنه سيضر بشدة بالصحة والسلامة العامة في العالم وبالمصالح الحيوية لشعوب البلدان المجاورة.

وتسبب أحد أقوى الزلازل في التاريخ بتشكل تسونامي مدمر، تسبب بدوره بكارثة فوكوشيما النووية التي تطورت بعد الزلزال القوي في الحادي عشر من آذار2011، ضمن مفاعل فوكوشيما النووي، حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس، نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.

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