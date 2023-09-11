اندلاع حرائق غابات في مدينة إزمير التركية

أنقرة-سانا

اندلع حريق في غابة تقع في منطقة فوتشا بولاية إزمير غرب تركيا اليوم.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن الحريق نشب اليوم في الغابة الواقعة في إليبينار بمنطقة فوتشا بإزمير، وتصاعد الدخان من المنطقة ما استدعى تدخل السلطات.

وقامت السلطات المحلية بإرسال 3 طائرات و5 مروحيات والعشرات من رشاشات المياه ومركبات الإمداد بالمياه وجرارات تابعة لمديرية الغابات إلى منطقة الحريق لتتواصل جهود الإطفاء جواً وبراً.

وكان حريق غابات اندلع حول بلدتي جيرمنسيك وتشيشمي بإزمير في تموز الماضي، وتم إجلاء مئات الأشخاص حينها بعد أن شكلت الحرائق خطراً على المناطق السكنية.

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