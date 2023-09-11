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خطة لتحريج 80 هكتاراً في درعا

2023-09-11

درعا-سانا

وضعت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا خطتها للموسم الجديد تتضمن تحريجاً اصطناعياً لمساحة 80 هكتاراً.

وذكر رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن خطة التحريج الاصطناعي تتوزع على مواقع الزويتينة وسد درعا وتل الحارة وطرق ومداخل المدن والبلدات ومواقع مختلفة، مبيناً أن الهدف من خطة التحريج الاصطناعي توسيع رقعة المساحات الخضراء، وإعادة الغطاء النباتي لسابق عهده.

ولفت العبد الله إلى أن لدى الدائرة خطة لإنتاج الغراس الحراجية تتضمن إنتاج 110 آلاف غرسة من الكينا والعفص والكازورينا والأكاسيا والنخيل البذري والمروحي والسماق والدفلة، مشيراً إلى أن الدائرة توفر نحو 4 آلاف غرسة من الصنوبر الثمري والسرو كرصيد مدور من خطة الموسم الماضي.

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