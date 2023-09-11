ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلاً

الرباط-سانا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 2497 شخصاً، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2476 شخصاً، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد الوفيات بلغ 1452 بإقليم الحوز و764 بإقليم تارودانت، و202 بإقليم شيشاوة، و18 بمراكش، مشيرة إلى أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

وكانت حصيلة لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة الماضي نشرت أمس أشارت إلى سقوط 2122 قتيلاً و2421 جريحاً.

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