بيسكوف: نظام كييف ملزم بالاعتراف بالحقائق الموجودة على الأرض في حال استئناف المفاوضات

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه سيتعين على نظام كييف أن يعترف بالحقائق الموجودة اليوم على الأرض في المفاوضات إذا تم استئنافها، موضحاً أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لعملية التفاوض حيال أوكرانيا.

ونقلت نوفوستي عن بيسكوف قوله في بيان اليوم: إن “الجانب الأوكراني لا يبدي أي حماس لاستئناف المفاوضات رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث مراراً عن استعداد روسيا لها”.

وأضاف: “نظام كييف ينجر لمواصلة الضربات ضد روسيا، والعملية العسكرية الخاصة ستستمر لوقف هذه الممارسات”، لافتاً إلى أنه “بمرور الوقت سنكون مستعدين للقضاء تماماً على تهديد هجمات الطائرات المسيرة التي ينفذها هذا النظام ضد الأراضي الروسية”.

وحول الشركات التي غادرت البلاد قال بيسكوف: “من غادر روسيا سيعود عاجلاً أم آجلاً، نظراً لاستقرار الاقتصاد الوطني، وبالنسبة لأولئك الذين أصبحوا أعداء لروسيا، ربما لا يوجد مكان لهم فيها”، مبيناً أن روسيا تدرك أن “الناتو حلف يؤدي إلى المواجهة والتوتر في القارة الأوروبية”.

وبخصوص الانتخابات في روسيا، أوضح بيسكوف أن “بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن إذا ترشح فلن يتمكن أحد من منافسته، حيث إنه يتمتع بالدعم المطلق من المواطنين وهذه ليست السنة الأولى التي يُظهر فيها قدرته”.

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